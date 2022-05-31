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ЭКОНОМИКА РБ


ПОД ГРОДНО РЕАЛИЗОВАН КРУПНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ


14:27 31.05.2022

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» совместно с генеральным подрядчиком ОАО «ДСТ № 6» реализовали проект по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальном парке под Гродно на участке №4 (район «Аульс»).

Как сообщает сайт СЭЗ, объем инвестиций по проекту в 2021 году составил 5,6 млн рублей.

В индустриально парке в 2021 году построены:

три блока очистных сооружений общей мощность 800 лит/сек для приема ливневых стоков действующих и потенциальных производств;

стоянка на 96 машиномест для большегрузного автотранспорта, что позволило оптимизировать логистику резидентов СЭЗ «Гродноинвест» и объединенной станции Гродно;

участок автомобильной дороги Аульс- Путришки протяженностью 1,5 км с комплексом работ по благоустройству и наружному освещению, что обеспечило качественно новый уровень транспортной связи с сетью дорог республиканского (Р-145) и международного значения (М-6).

Проект осуществлен в рамках реализации Генерального плана развития участка СЭЗ «Гродноинвест» №4 (район «Аульс»), включающего газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализование и транспортное обеспечение индустриального парка в Гродно площадью 354,69 га. Здесь размещены 12 предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест», которые суммарно вложили свыше 178 млн долларов США инвестиций в создание современных производств. В конце текущего года на инвестиционной площадке в Аульсе будет запущено уникальное для Беларуси производство ОАО «Гродненский стеклозавод».

Суммарно с 2014 года на развитие инфраструктуры администрацией СЭЗ «Гродноинвест» вложено более 25 млн рублей инвестиций. Реализованы проекты на индустриальных площадках в Сморгони, Гродно и Гродненском районе. В 2022 году продолжится работа над повышением инженерной и транспортной доступности индустриальных парков СЭЗ «Гродноинвест» в Гродненской области. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и сформировать задел для строительства новых современных производств.

В текущем году на строительство инфраструктуры на территории СЭЗ «Гродноинвест» будет направлено более 32 млн рублей. Они пойдут на строительство производственной автодороги и установку парковочных площадок на участке СЭЗ №2 Сектор 1 (район «Новая Гожа) в Гродненском районе, продление улицы Пушкина в Гродно для выхода к промышленной зоне СЭЗ в районе «Грандичи», реконструкцию проспекта Индустриальный в Сморгони, строительство кольцевой развязки на пересечении улицы № 1 и Скидельского шоссе на участке СЭЗ №4 (район «Аульс»). Продолжится строительство новых источников электроснабжения на участках СЭЗ в Свислочи и Гродно общей мощностью до 100 МВт.
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