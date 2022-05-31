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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ОБНОВИЛА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ


13:19 31.05.2022

БЖД продолжает обновление подвижного состава в межрегиональном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 2 июня 2022 года ежедневный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 725/726 Минск-Брест отправлением из Минска в 15:59, из Бреста в 20:03 будет курсировать новым моторвагонным подвижным составом ЭПМ в пятивагонном исполнении. В настоящее время перевозка пассажиров данным поездом осуществляется с использованием электропоездов серии ЭПР.

Электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭПМ в пятивагонном исполнении обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта для проезда пассажиров.

Напомним, в рамках реализации госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы на Белорусскую железную дорогу осуществлена поставка 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ.

В настоящее время данные поезда уже курсируют в сообщении Минск-Гомель и Минск-Брест.

Сегодня на белорусской магистрали эксплуатируются 28 современных инновационных электропоезда, которые курсируют по маршрутам городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса.
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