Аквапарк «Лебяжий» переходит на летний график с 1 июня, увеличивается время работы аквазоны в будние дни. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аквапарка, аквазона для посетителей будет открыта с 10:00 до 22:00 как в будние, так и в выходные и праздничные дни. Аналогичный летний график и у СПА-центра «Территория SPA». Посетить фитнес-центр можно будет с 7:00 до 22:00 по будням, с 10:00 до 21:00 в выходные и праздники.

Время работы водного бара в аквапарке — с 10:00 до 21:30 как в будние, так и в выходные и праздничные дни. «Спа-бар» будет открыт с 10:00 до 22:00. Бар «Диско» по будням будет работать с 13:00 до 21:30, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:30. Кафе «Кантри Чикен» в водной зоне будет принимать посетителей с 10:00 до 21:30.

Магазин сопутствующих товаров в аквапарке будет работать с 9:30 до 20:00.

Аквапарк «Лебяжий» предлагает для отдыха летнюю открытую и крытую аквазоны, 11 водных горок, два водных детских городка с бассейном-лягушатником, аттракцион «Дождевой грот», гидромассажные пушки и водные аттракционы гейзеры, бассейн с настоящим морским прибоем, тренажеры для занятия сёрфингом, водно-термальный комплекс, который включает в себя русскую парную, финскую сауну, турецкий хамам, лакониум, тепидариум, кальдариум и соляную комнату, СПА-пляж.