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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ РЕАЛИЗОВАНО 4,2 МЛН КУБ. М КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
12:57 31.05.2022
В первом квартале 2022 года лесхозами Беларуси на внутреннем рынке реализовано 4,2 млн куб. м круглых лесоматериалов, в том числе 2,8 млн куб. м деловой древесины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, реализация пиломатериалов на внутреннем рынке за январь-март 2022 года составила 136,1 тыс. куб. м и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5 тыс. куб. м, или на 5,8%.
За январь-март 2022 года и выручка, и прибыль от реализации продукции (работ, услуг) выросли примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года. Это отразилось на среднемесячной заработной плате работников отрасли, которая за январь-март сформировалась на уровне 1622 рубля.
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