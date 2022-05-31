ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ РЕАЛИЗОВАНО 4,2 МЛН КУБ. М КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ


12:57 31.05.2022

В первом квартале 2022 года лесхозами Беларуси на внутреннем рынке реализовано 4,2 млн куб. м круглых лесоматериалов, в том числе 2,8 млн куб. м деловой древесины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, реализация пиломатериалов на внутреннем рынке за январь-март 2022 года составила 136,1 тыс. куб. м и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5 тыс. куб. м, или на 5,8%.

За январь-март 2022 года и выручка, и прибыль от реализации продукции (работ, услуг) выросли примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года. Это отразилось на среднемесячной заработной плате работников отрасли, которая за январь-март сформировалась на уровне 1622 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2022
валюта курс
EUR 2.6864
USD 2.5884
RUB 4.0620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6440 -0.0424
USD 2.5765 -0.0119
RUB 4.1625 +0.1005
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7200
USD 2.5900 2.6000
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0730
EUR/RUB 66.5000 80.0000
USD/RUB 62.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте