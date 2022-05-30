Проезд в минском метрополитене вновь можно оплатить банковскими карточками. Об этом сообщает Telegram-канал метрополитена.

«В минском метрополитене восстановлена возможность оплаты проезда банковскими карточками в кассах и с помощью валидаторов, расположенных на турникетах станций. Метрополитен работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в метро были сложности с оплатой проезда банковскими картами. В свою очередь Банковский процессинговый центр проинформировал о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.