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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 90 АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА
12:01 31.05.2022
Комитет «Витебскоблимущество» назначил на июнь 90 аукционов по продаже неиспользуемого государственного имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
При этом на 62 аукциона выставляются объекты с установлением начальной цены равной одной базовой величине. Именно объекты, выставляемые за базовую величину, пользуются наибольшим интересом.
Так, в июне к продаже за базовую величину предлагаются сразу 20 магазинов, расположенных на территории Витебской области, а также 24 неиспользуемых школ и детских садов.
Наиболее дорогим и интересным объектом в июне может стать санаторий, расположенный в Браславе в сосновом бору на участке между двух озер. Санаторий будет впервые выставлен на аукцион 6 июня, и если на цену в 600 тыс. рублей покупателей не найдется, то в июне состоится повторный аукцион, уже со снижением цены на 50%.
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