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ЭКОНОМИКА РБ


ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ МИНСКА ПЕРЕВЕЗ 643,1 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2021 ГОДУ


11:47 31.05.2022

В Минске в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 643,1 млн. человек, или 99,1% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении столицы, пассажирооборот составил 9541,7 млн пассажиро-километров и возрос на 23,8%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозится почти 1,8 млн человек.

В общем объеме перевозок пассажиров более половины (58,7%) пассажиров перевезено городским электрическим транспортом и метрополитеном, на автобусный транспорт приходилось 37,3% пассажиров, на воздушный транспорт – 0,3%.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимал воздушный транспорт (48,2%), на городской электрический транспорт и метрополитен приходилось 26,8%, на автобусный транспорт – 22,1%.

Городским электрическим транспортом и метрополитеном в 2021 году перевезено 377,5 млн человек, или 100,8% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 2 556,2 млн пассажиро-километров, или 101,4%. Ежедневно услугами метрополитена пользовались около 620 тыс. пассажиров, троллейбусного транспорта – более 346 тыс. пассажиров, трамвайного транспорта – более 67 тыс. пассажиров.

Автобусами в 2021 году перевезено 240,2 млн человек, или 95% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 2 104,2 млн пассажиро-километров, или на 0,2% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 95,9%, пригородных – 4%, междугородных и международных – 0,1%. Ежедневно автобусами перевозится более 658 тыс. человек.

Услугами воздушного транспорта в 2021 году воспользовались 1,9 млн человек, что на 12,1% больше, чем в 2020 году. Пассажирооборот воздушного транспорта возрос на 61,2% и составил 4 602,2 млн пассажиро-километров.

Внутренним водным транспортом в городском сообщении на экскурсионно-прогулочных маршрутах перевезено 14 тыс. человек.
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