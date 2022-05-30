ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛПОЧТА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛА ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ ОТДЕЛЬНЫХ БАНКОВ


11:25 31.05.2022

РУП «Белпочта» временно приостановила операции с платежными картами отдельных банков. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

«В связи с техническими проблемами в ОАО «Банковский процессинговый центр» в объектах почтовой связи временно приостановлено осуществление операций с использованием банковских платежных карт», - говорится в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время в объектах почтовой связи оказание услуг осуществляется только с использованием банковских платежных карт, эмитированных ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «МТБанк», «Приорбанк» ОАО.

О возможности осуществления операций по картам, эмитированным ОАО «Банк БелВЭБ» рекомендуется уточнять непосредственно в отделении почтовой связи.

«После восстановления работоспособности программно-технического комплекса ОАО «Банковский процессинговый центр» оказание услуг по банковским платежным картам будет продолжено», - отмечает Белпочта.

Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2022
валюта курс
EUR 2.6864
USD 2.5884
RUB 4.0620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6864 -0.0836
USD 2.5884 -0.0127
RUB 4.0620 +0.1786
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7200
USD 2.5900 2.6000
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0730
EUR/RUB 66.5000 80.0000
USD/RUB 62.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте