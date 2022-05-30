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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛА ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ ОТДЕЛЬНЫХ БАНКОВ
11:25 31.05.2022
РУП «Белпочта» временно приостановила операции с платежными картами отдельных банков. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
«В связи с техническими проблемами в ОАО «Банковский процессинговый центр» в объектах почтовой связи временно приостановлено осуществление операций с использованием банковских платежных карт», - говорится в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время в объектах почтовой связи оказание услуг осуществляется только с использованием банковских платежных карт, эмитированных ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «МТБанк», «Приорбанк» ОАО.
О возможности осуществления операций по картам, эмитированным ОАО «Банк БелВЭБ» рекомендуется уточнять непосредственно в отделении почтовой связи.
«После восстановления работоспособности программно-технического комплекса ОАО «Банковский процессинговый центр» оказание услуг по банковским платежным картам будет продолжено», - отмечает Белпочта.
Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.
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