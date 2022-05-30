Эксперты прокомментировали введение с 1 июня 2022 года единого тарифа на газ для владельцев отопительных котлов и счетчиков, предусмотренное постановлением Совета министров № 766 от 28 декабря 2021 г.

Как подчеркнул на брифинге начальник управления газообеспечения и маркетинга ГПО «Белтопгаз» Владимир Завальников, единый тариф будет применяться сугубо в отношении потребителей с установленными приборами учета расхода газа (счетчиками) при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).

«Структура оплаты и установление цен на природный газ для населения Беларуси является довольно многоуровневой, одной из наиболее сложных из всех жилищно-коммунальных услуг, - отметил В. Завальников, которого цитирует агентство «Минск-Новости». - У нас была разбивка по ценовым категориям для отопительного и неотопительного периодов, что существенно усложняло работу газоснабжающих организаций. Также могли возникать вопросы при оплате за природный газ в те месяцы, когда начинался или заканчивался отопительный период».

По его словам, это было обусловлено тем, что каждый районный исполнительный комитет самостоятельно принимает решение о начале либо окончании отопительного периода. То есть даже в одной области в отдельных районах эти даты могли не совпадать: разные части месяца оплачивались по «зимним» и «летним» тарифам. Это усложняло расчеты, а также сверку с потребителями газоснабжающих организаций именно на дату начала либо окончания отопительного периода.

В связи с этим и было принято решение, что с 1 июня отменяется дифференциация тарифов и устанавливается единая цена для абонентов с отопительными котлами и счетчиками в размере 0,1977 рубля за 1 м3 природного газа (раньше она составляла 0,1494 рубля за 1 м3 в отопительный период и 0,5417 рубля за 1 м3 — в неотопительный). По этой цене абоненты будут платить за газ вне зависимости от сезонности и температурного режима.

«Перед определением единой цены было проведено широкомасштабное исследование, в ходе которого проанализировано потребление газа абонентами с котлами и индивидуальными приборами учета по всем областям республики. Принята средневзвешенная цена, которая в общей массе не позволит потребителю платить больше, чем он платил раньше. Кроме того, учитывая, что отопительный сезон завершен, а нынешнее лето никак не может прийти, с начала июня абоненты могут особо не задумываться, как раньше, включать ли котел для отопления. Сейчас в финансовом плане им будет полегче», - поделился В. Завальников.

При этом сохранится порядок дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления природного газа с начала календарного года, обратил внимание начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз» Сергей Ховрин. Так, потребители, которые не превысили объем расхода газа в 3 000 м3, будут платить за услугу по субсидируемым ценам; при потреблении свыше 3 000 м3 и до 5 500 м3 плата будет вноситься с учетом корректирующего коэффициента 1,3; за объем свыше 5 500 м3 — по ценам, которые обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат.

«В целях корректного начисления платы по окончании отопительного периода 2021–2022 гг. и при переходе на единый тариф газоснабжающим организациям необходимо произвести сверку показаний индивидуальных приборов учета. Потребители должны отнестись к этим действиям с пониманием и обеспечить специалистам беспрепятственный доступ к приборам учета», - уточнил С. Ховрин.