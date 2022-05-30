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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 31 МАЯ ПРОЙДЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
10:34 31.05.2022
31 мая 2022 года на базе БелМАПО состоится республиканская научно-практическая конференция: «Современные мануальные технологии в лечении и реабилитации».
Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси и ГУО «БелМАПО».
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, к участию в конференции приглашены врачи мануальной терапии, неврологи, ортопеды, рефлексотерапевты, врачи спортивной медицины и лечебной физкультуры, терапевты, педиатры, физиотерапевты, реабилитологи.
В ходе конференции специалисты ознакомятся с новыми подходами в классификации вертеброневрологических синдромов, с применением мануальной терапии у спортсменов, узнают о краниоцервикальных постковидных синдромальных проявлениях, о комплексном терапевтическом подходе при вертебральных синдромах, о возможностях мануальной терапии при торакалгии, о резорбции грыжи межпозвонкового диска, о современных массажных технологиях в лечении и реабилитации.
Конференция предназначена для поддержки и развития профессиональных знаний и навыков у специалистов в области мануальной терапии.
Будет проведена демонстрация методик массажа для практического использования в работе врачей мануальной терапии.
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