31 мая 2022 года на базе БелМАПО состоится республиканская научно-практическая конференция: «Современные мануальные технологии в лечении и реабилитации».

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси и ГУО «БелМАПО».

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, к участию в конференции приглашены врачи мануальной терапии, неврологи, ортопеды, рефлексотерапевты, врачи спортивной медицины и лечебной физкультуры, терапевты, педиатры, физиотерапевты, реабилитологи.

В ходе конференции специалисты ознакомятся с новыми подходами в классификации вертеброневрологических синдромов, с применением мануальной терапии у спортсменов, узнают о краниоцервикальных постковидных синдромальных проявлениях, о комплексном терапевтическом подходе при вертебральных синдромах, о возможностях мануальной терапии при торакалгии, о резорбции грыжи межпозвонкового диска, о современных массажных технологиях в лечении и реабилитации.

Конференция предназначена для поддержки и развития профессиональных знаний и навыков у специалистов в области мануальной терапии.

Будет проведена демонстрация методик массажа для практического использования в работе врачей мануальной терапии.