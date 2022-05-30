ОАО «БЗАЛ» рассматривается как перспективная площадка для резидентов индустриального парка. Возможность использования свободных производственных площадей завода для размещения в перспективе резидентов индустриального парка обсуждалась во время посещения ОАО «БЗАЛ» главой администрации СЭЗ «Брест» Михаилом Самолазовым.

Как сообщает сайт СЭЗ, ранее вопрос реализации пилотного проекта по созданию в Брестской области индустриального парка обсуждался при подготовке и в ходе V Международного форума деловых контактов «Брест-2022». Индустриальный парк должен обеспечить активное вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию проектов импортозамещения на свободных площадях, обеспеченных всем необходимым для быстрого запуска производственного процесса. На территории парка будет действовать специальный налогово-правовой режим.

В основе создания такого парка будет использован накопленный опыт субъектов инновационной инфраструктуры технопарков, СЭЗ, Китайско-белорусского индустриального парка, а также зарубежный опыт по организации индустриальных центров для развития различных отраслей.

В качестве пилотного проекта рассматривается создание индустриальных парков в городах с населением 80 тысяч плюс – Барановичах и Пинске. В случае успешной реализации проекта полученный опыт будет распространен на другие регионы.