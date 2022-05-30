ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 31 МАЯ ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ С ОПЛАТОЙ ПРОЕЗДА БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

09:19 31.05.2022 В метрополитене 31 мая возникли сложности с оплатой проезда банковскими картами. Об этом сообщает Telegram-канал столичного метрополитена. «31 мая наблюдаются сложности с оплатой проезда в метро банковскими картами в связи с техническими проблемами банковской системы», - говорится в сообщении. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.