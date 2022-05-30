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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ С 31 МАЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ


19:14 30.05.2022

Концерн «Белнефтехим» с 31 мая 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 22,28 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,38 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,60 рубля, ДТ – 2,38 рубля.

Это уже четырнадцатое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 24 мая.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.
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