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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕТ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕСА
18:23 30.05.2022
Правительство Беларуси в ближайшее время примет меры для поддержки предприятий и бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков.
По его словам, в любой экономической ситуации, а особенно в текущей, нужны три элемента работы правительства на всех уровнях: это анализ ситуации, ее осознание и решение ситуации.
«И чем быстрее и качественнее будет принято решение, тем лучше», - отметил он.
Николай Снопков рассказал, что на состоявшемся 30 мая совещании обсуждалась работа оперативно-ситуационного штаба, который собирается ежедневно, а также деятельность рабочей группы по антисанкциям, заседания которой проводятся периодически при необходимости решения системных задач.
Он также сообщил, что было обсуждено более сотни предложений, которые в процессе работы правительства поступили и от госорганов, предприятий, облисполкомов, бизнес-сообщества. По итогам обсуждения принято решение, что при нужности решений, разработанных правительством на основе анализа ситуации и поступивших предложений, имплементировать их в экономическую среду.
«Для этого правительству поручено решения принять. При необходимости, если нужно согласование с руководителем страны, он это согласование даст», - сказал чиновник.
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