Правительство Беларуси в ближайшее время примет меры для поддержки предприятий и бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков.

По его словам, в любой экономической ситуации, а особенно в текущей, нужны три элемента работы правительства на всех уровнях: это анализ ситуации, ее осознание и решение ситуации.

«И чем быстрее и качественнее будет принято решение, тем лучше», - отметил он.

Николай Снопков рассказал, что на состоявшемся 30 мая совещании обсуждалась работа оперативно-ситуационного штаба, который собирается ежедневно, а также деятельность рабочей группы по антисанкциям, заседания которой проводятся периодически при необходимости решения системных задач.

Он также сообщил, что было обсуждено более сотни предложений, которые в процессе работы правительства поступили и от госорганов, предприятий, облисполкомов, бизнес-сообщества. По итогам обсуждения принято решение, что при нужности решений, разработанных правительством на основе анализа ситуации и поступивших предложений, имплементировать их в экономическую среду.

«Для этого правительству поручено решения принять. При необходимости, если нужно согласование с руководителем страны, он это согласование даст», - сказал чиновник.