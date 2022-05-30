На запущенной 27 мая электронной торговой площадке импортозамещения ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) совершены первые сделки.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, причем уже в день старта белорусские предприятия заключили 166 сделок на общую сумму 545 тыс. BYN.

Наибольшим спросом пользовались лакокрасочные материалы, битумные и штукатурные смеси, герметики, изделия из стекловолокна, пластмасс и резины, насосное оборудование, электроинструмент и электрощиты и счетчики электроэнергии.

Повышенный интерес к новой биржевой торговой платформе обусловлен в первую очередь широким ассортиментом импортозамещающей продукции. В электронном каталоге сейчас доступны около 500 тыс. товарных позиций, и этот перечень пополняется ежедневно. Причем все предложения актуальны, а поставщики проверены биржей и готовы оперативно отгрузить нужный товар в необходимом количестве.

Важная особенность площадки - круглосуточная работа и автоматический подбор продукции, требующей импортозамещения. А чтобы моментально получать уведомления о появлении новых заявок на покупку или продажу, пользователю достаточно указать свой телефон или адрес электронной почты.

Кроме того, для дополнительной защиты интересов продавцов и покупателей реализован механизм расчетов по схеме "поставка против платежа", что сводит к минимуму все риски, связанные с невыполнением или несвоевременным выполнением обязательств по сделке. Как показывает многолетний опыт биржи в сфере электронной коммерции и закупок, данный инструмент полезен как государственным предприятиям, так и частному бизнесу.

Напомним, что зайти на площадку импортозамещения и ознакомиться с размещенными там предложениями может любой пользователь без аккредитации на БУТБ - через компьютер либо мобильное устройство с доступом в интернет.

Однако для участия в торгах и совершения сделок необходимо получить бесплатную электронную цифровую подпись и аккредитоваться.