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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОЗАПЧАСТИ НА СУММУ СВЫШЕ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ ИЗ ЛИТВЫ
18:02 30.05.2022
Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС свыше 35 тыс. единиц новых автомобильных запчастей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина DAF следовала из Литвы в Беларусь через пункт таможенного оформления «Каменный лог». Для проверки автомобиль был направлен в ведомственный пункт таможенного оформления «Орша-Белтаможсервис».
Витебскими таможенниками установлено, что в документах, представленных к оформлению перевозчиком, сведения о более чем 25 тыс. единиц автозапчастей не соответствуют заявленным, а сведения о более чем 10 тыс. единиц товара и вовсе отсутствуют. Предварительная оценочная стоимость незаконно ввозимых автозапчастей в общей сложности составила свыше 1,2 млн рублей.
Таким образом, предоставление недостоверных сведений и недекларирование товаров могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму порядка 110 тыс. рублей.
По данным фактам Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1. и ч.3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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