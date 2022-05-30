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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ БИЗНЕСУ ПРЕДЛОЖИЛИ СПЛОТИТЬСЯ С ГОСОРГАНАМИ, ЧТОБЫ СОВМЕСТНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРОБЛЕМАМ В ЭКОНОМИКЕ
17:56 30.05.2022
В нынешней непростой экономической ситуации предприятия должны услышать посыл, что правительство и государственные органы управления являются для них партнерами. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков.
Он отметил, что когда речь заходит о бизнесе, то в обязательном порядке подразумеваются все предприятия - и частной, и государственной форм собственности.
"Все сегодня работают в одинаково непростой ситуации. Не могу сказать "сложной". Непростой, нестандартной, необычной. Мне кажется, что, в принципе, предприятия должны были уже почувствовать посыл, что правительство, страна, государственные органы управления являются партнерами. И сегодня мы говорили опять на тему того, что мы должны сплотиться и вместе противостоять проблемам, которые есть", - сказал чиновник.
По его мнению, за последнее время существенно сократился «мостик между правительством и предприятиями», и сегодня работа с ними идет фактически в онлайн-режиме, напрямую.
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