В Беларуси в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 1591,6 млн человек, или 97,1% к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 20 851,1 млн пассажиро-километров и возрос на 12,5%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозится почти 4,4 млн человек.

В общем объеме перевозок пассажиров более половины (59,1%) пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт и метрополитен приходилось 34,1% пассажиров, на железнодорожный транспорт – 3,9%, на воздушный транспорт – 0,1%.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимал автобусный транспорт (38,1%), на воздушный транспорт приходилось 22,1%, железнодорожный транспорт – 21,5%, городской электрический транспорт и метрополитен – 15,2%.

Автобусами в 2021 году перевезено 940,7 млн человек, или 94,8% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 7942 млн пассажиро-километров, или на 3,9% меньше уровня прошлого года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 92,8%, пригородных – 6,6%, междугородных – 0,6%, международных – менее 0,1%. Ежедневно автобусами перевозится около 2,6 млн человек.

Городским электрическим транспортом и метрополитеном в 2021 году перевезено 543,1 млн человек, или 99% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 3181 млн пассажиро-километров, или 100,1%. Ежедневно услугами троллейбусного транспорта пользовались более 750 тыс. пассажиров, метрополитена – около 620 тыс. пассажиров, трамвайного транспорта – более 117 тыс. пассажиров.

В 2021 году железнодорожным транспортом перевезено 61,2 млн человек, или 102,1% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 4485,5 млн пассажиро-километров и возрос на 19,9%. Удельный вес перевозок пассажиров в региональном сообщении эконом-класса (в объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом) составил 79,6%, в межрегиональном сообщении, региональном сообщении бизнес-класса – 12,4%, в городском сообщении – 5,2%, в международном сообщении – 2,8%.

Внутренним водным транспортом в 2021 году перевезено 141,7 тыс. человек. Удельный вес перевозок пассажиров в городском сообщении (в объеме перевозок пассажиров этим видом транспорта) составил 77,4%, в пригородном сообщении – 22,2%, в междугородном сообщении – 0,4%.

Услугами воздушного транспорта в 2021 году воспользовались 1,9 млн. человек, что на 12,1% больше, чем в 2020 году. Пассажирооборот воздушного транспорта возрос на 61,2% и составил 4602,3 млн пассажиро-километров. В общем объеме международных перевозок пассажиров всеми видами транспорта воздушный транспорт занимает 45,3%.