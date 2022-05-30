Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» продемонстрирует ряд перспективных новинок в рамках выставки «БЕЛАГРО-2022», которая пройдет с 7 по 11 июня в выставочном центре индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, состоится премьерный показ первого белорусского зерноуборочного комбайна с роторной схемой обмолота и сепарации GR700, полностью подготовленного к серийному производству с 2023 года.

Управляющая компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» ОАО «Гомсельмаш» – продемонстрирует также новый гибридный комбайн GH800 и другую перспективную новинку – мобильное энергосредство MS450.

Будут представлены модернизированные образцы серийной техники для уборки зерновых культур и заготовки кормов, включая один из самых востребованных зерноуборочных комбайнов ГОМСЕЛЬМАШ GS12A1 в улучшенной модификации PRO с новой комфортной кабиной LUX CAB.

Дополнят масштабную экспозицию последние разработки ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и ОАО «Лидагропроммаш», входящих в структуру холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». Свою продукцию представит и его стратегический российский партнер АО «Брянсксельмаш».

В 2021 году с конвейера сошли более 2100 зерно- и кормоуборочных комбайнов GOMSELMASH, а их экспортные поставки по сравнению с 2020 годом увеличились на 30%. До конца текущего года холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» намерен нарастить их еще на 20%. В рамках диверсификации экспорта идет активная работа по выходу на новые рынки сбыта, включая регионы Южной Африки. Свой широкий ассортиментный потенциал белорусский производитель в последнее время успешно представил в Армении, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и даже на всемирной выставке EXPO в Дубае, что способствует продвижению его продукции за рубеж. Стратегическим направлением экспорта остаются регионы Российской Федерации.

Сегодня комбайны ГОМСЕЛЬМАШ успешно эксплуатируются сельхозорганизациями 35 регионов России. Показательным является участие холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в создании крупнейшей в Центральном федеральном округе РФ машинно-технологической компании, которая начала свою работу в конце апреля в Рязанской области на базе дилерского центра ООО «Старожиловоагроснаб». Воспользовавшись ее услугами, сельхозорганизации с устаревшим и недостаточным парком агромашин получат возможность нарастить темпы уборочных и других сельскохозяйственных работ. На начальном этапе поставлено 140 комбайнов, и в рамках заключенного с правительством Рязанской области соглашения поставки техники будут продолжаться до 2025 года.