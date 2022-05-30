В Могилевской области розничный товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 1785,8 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,8 рубля против 12,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,8% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2022 г. составил 1639,9 млн рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 1113,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-апреля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 79,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.