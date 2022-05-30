Правительство Беларуси в проекте закона о совершенствовании социально-экономической политики Беларуси предлагает кардинально пересмотреть практику регулирования некоторых направлений.

Как отметил Лукашенко, ряд мер в проекте закона напрямую направлен на защиту государственных интересов и укрепление экономической безопасности страны. Однако есть и вопросы кардинального пересмотра практики регулирования некоторых направлений.

Например, предлагаются таможенные и налоговые отсрочки, мораторий на рост имущественных налогов.

"Но как это отразится на доходах бюджета? Следовательно, на зарплатах учителей, врачей, выплате пенсий и детских пособий?", - обозначил вопросы Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.