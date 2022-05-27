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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАГОТОВЛЕНО 334 ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ДРЕВЕСИНЫ НА ВЕТРОВАЛЬНО-БУРЕЛОМНЫХ УЧАСТКАХ
16:09 30.05.2022
В Беларуси на 30 мая 2022 года заготовлено 334 тысячи кубометров древесины на ветровально-буреломных участках на общей площади 6,7 тыс. га. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.
При этом неразработанный остаток оценивается еще примерно в 1,7 млн кубометров древесины.
В результате дообследований лесного фонда на учет поставлено около 24 тыс. га насаждений с объемом заготовки практически в 2 млн кубометров древесины.
Как уже отмечалось ранее, наиболее пострадавшая область - Могилевская.
Изначально масштабы бедствия оценивались более оптимистично. Однако дообследование лесного фонда, в том числе с помощью авиации и квадрокоптеров, позволило выявить дополнительные участки с ветровально-буреломной древесиной.
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