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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УПАЛИ НА 20,9%
15:32 30.05.2022
В январе-апреле 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 4,4 млн тонн грузов, или 79,1% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 620,4 млн тонно-километров, или 88,6% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 289,1 млн пассажиро-километров, или 97,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 45,4 млн человек, или 93,5% к январю-апрелю 2021 г.
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