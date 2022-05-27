В январе-апреле 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 4,4 млн тонн грузов, или 79,1% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 620,4 млн тонно-километров, или 88,6% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 289,1 млн пассажиро-километров, или 97,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 45,4 млн человек, или 93,5% к январю-апрелю 2021 г.