Лукашенко напомнил участникам совещания о текущих задачах прогноза социально-экономического развития 2022 года: обеспечить занятость людей, не допустить остановки производств, сохранить нынешний уровень доходов населения.

"У кого производительность труда выше - хорошо, пусть платят больше", - добавил он.

"Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, инструмент решения этих вопросов тоже очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, особенно на непервоочередные стройки и закупки, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые уже утверждены.

"Только сделать это нужно не до 2025 года, как было запланировано, а желательно за год-полтора. Приоритет тоже понятен: крупные, малые промышленные производства, государственные и частные - неважно какие, главное, чтобы они работали и работали честно, платили налоги", - отметил Лукашенко.

"Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы", - потребовал он.

Лукашенко подчеркнул, что если не закрепить в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, то можно провалить всю экономическую работу в целом по стране.

"Остановите отток специалистов в областные города и столицу. Через предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы и прочее - это ваши вопросы", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что перед руководителями на местах четко обозначены абсолютно земные задачи: один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе, два самых слабых сельхозпредприятия - персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и передвижных механизированных колонн, удвоение темпов мелиорации, решение вопроса с пустующими домами и земельными участками.

Он еще раз подчеркнул, что генеральная задача власти - обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние грабительских санкций на трудовые коллективы.