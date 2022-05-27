В январе-апреле 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 4724,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 109,9%, в обрабатывающей промышленности – 98,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,9% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,9%.