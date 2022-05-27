Лукашенко потребовал отрабатывать каждый контракт вручную по вывозу из страны калия и дизеля на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, который подготовило правительство.

"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий "мешками" или дизель "бочками", мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста до премьера, а где необходимо, подключайте и президента", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он констатировал физическое снижение объемов продаж калия и нефтепродуктов. Эти две позиции (их удельный вес 13%) повлияли в целом на результат промышленного комплекса.

"Надо отметить, что это крайне важные для мирового рынка товары, по которым наметился просто бешеный рост цен", - обратил внимание он.

Ситуация с экспортом калия и нефтепродуктов также негативно сказалась на транспортной отрасли, оптовой торговле. Остальные секторы белорусской промышленности работают с результатом 100% и выше.

"Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся", - заявил Лукашенко.