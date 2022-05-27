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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТРАБАТЫВАТЬ КАЖДЫЙ КОНТРАКТ ВРУЧНУЮ ПО ВЫВОЗУ ИЗ СТРАНЫ КАЛИЯ И ДИЗЕЛЯ
14:27 30.05.2022
Лукашенко потребовал отрабатывать каждый контракт вручную по вывозу из страны калия и дизеля на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, который подготовило правительство.
"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий "мешками" или дизель "бочками", мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста до премьера, а где необходимо, подключайте и президента", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он констатировал физическое снижение объемов продаж калия и нефтепродуктов. Эти две позиции (их удельный вес 13%) повлияли в целом на результат промышленного комплекса.
"Надо отметить, что это крайне важные для мирового рынка товары, по которым наметился просто бешеный рост цен", - обратил внимание он.
Ситуация с экспортом калия и нефтепродуктов также негативно сказалась на транспортной отрасли, оптовой торговле. Остальные секторы белорусской промышленности работают с результатом 100% и выше.
"Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся", - заявил Лукашенко.
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