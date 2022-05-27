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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ К РАБОТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЖД
13:47 30.05.2022
Белорусская железная дорога и ОО «БРСМ» 27 мая 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, документ направлен на развитие взаимодействия по вопросам формирования и привлечения студенческих отрядов для работы в организациях БЖД.
Белорусская железная дорога уже имеет положительный опыт по организации студенческих отрядов из числа учащихся Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича и студентов Белорусского государственного университета транспорта для работы на Минском отделении Белорусской железной дороги.
В нынешнем году сервисные и строительные студенческие отряды будут сформированы в вагонных участках и дистанциях пути Минского и Гомельского отделений Белорусской железной дороги. Это порядка 10 отрядов, в которых будут задействованы более 100 студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Ребята будут работать проводниками пассажирских вагонов и монтерами пути.
Кроме того, будет создано 2 педагогических студенческих отряда из числа учащихся Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского, которые будут работать воспитателями в детском оздоровительном лагере «Лесные дали» Гомельского отделения дороги. В 2023 году планируется, что подобные отряды будут созданы и на других отделениях БЖД.
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