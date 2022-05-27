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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ ИЗМЕНИТЬ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
13:24 30.05.2022
Проект закона о совершенствовании социально-экономической политики вынесен на рассмотрение Александра Лукашенко.
"Пусть никого не удивляет, что в таком широком составе проводим совещание. Просто предложения, которые вносит правительство, стоят того", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он напомнил, что с принятием новой Конституции основными правовыми актами в Беларуси стали законы.
"Правительство подготовило проект документа, устанавливающий на полтора года новые подходы к экономической политике. Знаю, по отдельным положениям есть разные, порой полярные мнения государственных органов и должностных лиц - разработчиков. Поэтому перед тем, как направить этот закон в парламент, проведем нынешнее совещание с участием заинтересованных лиц, чтобы принять окончательное решение по спорным вопросам", - сказал Лукашенко.
Положения законопроекта затрагивают практически все сферы: инвестиции и финансы, условия для производственной деятельности, транспорт и логистику, социальные гарантии населению.
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