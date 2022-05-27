Проект закона о совершенствовании социально-экономической политики вынесен на рассмотрение Александра Лукашенко.

"Пусть никого не удивляет, что в таком широком составе проводим совещание. Просто предложения, которые вносит правительство, стоят того", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что с принятием новой Конституции основными правовыми актами в Беларуси стали законы.

"Правительство подготовило проект документа, устанавливающий на полтора года новые подходы к экономической политике. Знаю, по отдельным положениям есть разные, порой полярные мнения государственных органов и должностных лиц - разработчиков. Поэтому перед тем, как направить этот закон в парламент, проведем нынешнее совещание с участием заинтересованных лиц, чтобы принять окончательное решение по спорным вопросам", - сказал Лукашенко.

Положения законопроекта затрагивают практически все сферы: инвестиции и финансы, условия для производственной деятельности, транспорт и логистику, социальные гарантии населению.