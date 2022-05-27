ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) заработает на полную мощность с 1 июля 2022 г. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, БНБК - ноу-хау для страны. Из обыкновенного продовольственного зерна наша страна будет получать тот продукт, который сегодня стоит тысячи долларов.

«Мы закрываем потребность в этом продукте в целом и аминокислотами в частности внутренний рынок. Излишки будем продавать другим странам, которые в этом нуждаются. 8 июня будет приемка этого предприятия. С 1 июля 2022 г это предприятие пойдет работать на полную мощность по комбикормам, по премиксам, будет раскручиваться производство аминокислот. Мы считаем, что на этом предприятии есть реальная возможность обеспечить выручку в размере не менее 400 млн долларов. У нас уже заказы из РФ, в частности, на 100 тыс. тонн рыбьего комбикорма, премиксы, аминокислоты. Поэтому я считаю, что за этим предприятием очень большое будущее», - резюмировал Леонид Заяц.