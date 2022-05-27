ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПРОСЕЛ НА 1%

12:25 30.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-апрель 2022 года в текущих ценах составил 4312,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 1% к уровню января-апреля 2021 г.