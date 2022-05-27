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ЭКОНОМИКА РБ


ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСУДИЛИ НА Х СЪЕЗДЕ СОЮЗА ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ


12:16 30.05.2022

Х очередной Съезд общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов» прошел в Минске 27 мая 2022 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, участники мероприятия заслушали отчеты: о работе Центрального Совета Союза юристов в период между IX и X съездами; о деятельности Центральной ревизионной комиссии Союза юристов. Х Съезд Союза юристов Беларуси.

Кроме того, в рамках обсуждения были затронуты вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав и формирования руководящих органов Белорусского республиканского союза юристов.

Также определены перспективные направления деятельности объединения на ближайшую пятилетку.

На мероприятии было принято решение о переизбрании Валерия Мицкевича председателем Белорусского республиканского союза юристов.

Участникам съезда была предоставлена возможность ознакомиться с государственными информационно-правовыми ресурсами и официальными печатными изданиями на экспозиции Национального центра правовой информации.
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