В январе-апреле 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 459,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 443 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 63 тыс. тонн, молока – 224,2 тыс. тонн, яиц получено 106,9 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,5% молока и 86,6% производства яиц.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 517,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 169,3 тыс. голов. Численность свиней составила 133,5 тыс. голов.