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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕЗЕНТОВАН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» В ОРШЕ


11:25 30.05.2022

Представители РУП «Белтелеком» 26 мая 2022 года рассказали о ходе реализации пилотного проекта «Умный город» в Орше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, ключевыми принципами этой перспективной концепции станут ориентация на человека, его комфорт и безопасность, повышение качества управления городскими ресурсами, доступность городской инфраструктуры и др.

Уже сегодня Белтелеком реализует такие элементы «Умного города», как «Умный дом» и «Видеоконтроль». В разработке – проект для автоматического учета потребления ресурсов и др.

Практическим инструментом «Умного города» стало приложение «Мой город», которое РУП «Белтелеком» и Министерство связи и информатизации в тесном сотрудничестве с городскими администрациями успешно внедрили в 2021 году. Инициатива реализуется в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси».

«Мой город» – это мобильное приложение, которое аккумулирует самые популярные услуги для конкретного региона. С его помощью граждане получают простой и удобный доступ ко всей городской инфраструктуре.

С момента запуска пилотной версии для Полоцкого региона в феврале 2021 года проект успешно внедрен в эксплуатацию, а накопленный опыт применяется для масштабирования ресурса. На сегодняшний день к платформе присоединились шесть городов – Орша, Глубокое, Барановичи, Браслав, Пинск, Лепель. Готовятся к презентации Наровля, Жодино, Сморгонь, Бобруйск, Несвиж и первый областной город – Витебск. Лидирует по количеству скачиваний Полоцк, где приложением пользуются более 11 тыс. горожан. За год полочане заказали 1,5 тыс. услуг.
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