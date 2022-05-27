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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 2,5%


11:21 30.05.2022

Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2022 г. составили 97,5% к уровню I квартала 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 59,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 29,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,7%.
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