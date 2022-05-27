Министерство юстиции Беларуси 27 мая 2022 г. приняло решение о прекращении действия лицензии на право оказания риэлтерских услуг, выданной ООО «Риэлт хаус».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, этому решению предшествовала жалоба со стороны населения на неправомерные действия организации, в том числе по размещению недостоверной рекламы объектов недвижимости.

В то же время в ходе проверки выявлены нарушения порядка рекламирования ООО «Риэлт хаус» объектов недвижимости, что явилось основанием к прекращению действия лицензии данной организации.

ООО «Риэлт хаус» уже попадало в поле зрения Министерства юстиции в связи с нарушениями требований законодательства при размещении рекламы объектов недвижимости: информация о предлагаемых к найму объектах размещалась без заключения договоров на оказание риэлтерских услуг либо до заключения таковых. Реквизиты договоров на оказание риэлтерских услуг в рекламе объектов недвижимости не указывались, а в отдельных случаях не соответствовали действительности. Организации было вынесено предписание и установлен срок для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством. Однако ООО «Риэлт хаус» должные выводы не сделаны. После представления уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписания, нарушения аналогичного характера продолжены.

Действие лицензии ООО «Риэлт хаус» прекращается с 30 мая 2022 г. Для расторжения действующих договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обратиться в данную организацию.

При этом необходимо иметь ввиду, что после прекращения действия лицензии ООО «Риэлт хаус» не вправе оказывать риэлтерские услуги.

На данное обстоятельство обращается особое внимание в связи с имевшими место случаями, когда после прекращения действия лицензии на оказание риэлтерских услуг организация продолжала оказывать такие услуги. К примеру, в истекшем году прекращено действие лицензии риэлтерской организации ООО «Альфа ключ», отдельные работники которой, однако, продолжили осуществлять риэлтерскую деятельность. В бланках заключаемых с потребителями договоров указывались действительные наименование названного юридического лица и фамилия директора. Однако фактически заключением договоров и последующей работой с потребителями занимались агенты, ранее состоявшие в штате ООО «Альфа ключ». Использование поддельных документов выявлено при рассмотрении заявления гражданина, заключившего с ООО «Альфа ключ» договор уже после прекращения действия лицензии данной организации. По результатам рассмотрения заявления в отношении виновного лица возбуждено уголовное дело.

Минюст напоминает, что риэлтерские услуги вправе оказывать только организации, имеющие лицензию на оказание таких услуг, и государственные риэлтерские организации. Проверить наличие лицензии можно через Единый реестр лицензий. Кроме того, к сведению потребителей список риэлтерских организаций размещен на официальном портале Министерства юстиции.