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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 5,2%


10:32 30.05.2022

За январь-март 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,2%, рентабельность продаж – 5,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 3717,1 млн рублей, в том числе просроченная – 1011,8 млн рублей, или 27,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 6497,1 млн рублей, в том числе просроченная – 1013,9 млн рублей, или 15,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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