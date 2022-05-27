ЭКОНОМИКА РБ

БУТБ ЗАПУСТИЛА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

09:36 30.05.2022 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) запустила площадку импортозамещения. Как сообщает Telegram-канал БУТБ, площадка призвана помочь заказчикам оперативно найти аналоги зарубежной продукции, поставщикам и производителям - новые рынки сбыта отечественных аналогов. Ключевые особенности площадки: вход в торги через интернет с любого устройства без установки отдельного ПО; просмотр каталога импортозамещающих товаров без регистрации для всех посетителей площадки; автоматический подбор товаров, требующих импортозамещения; автоматическая рассылка уведомлений о новых заявках и ходе торгов; торги в режиме реального времени с участниками из разных стран (Беларуси, России, Китая, Индии и др.). Пионером использования площадки импортозамещения стал концерн «Белресурсы», который размещает на площадке всю производимую продукцию.