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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ЗАПУСТИЛА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
09:36 30.05.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) запустила площадку импортозамещения.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, площадка призвана помочь заказчикам оперативно найти аналоги зарубежной продукции, поставщикам и производителям - новые рынки сбыта отечественных аналогов.
Ключевые особенности площадки:
вход в торги через интернет с любого устройства без установки отдельного ПО;
просмотр каталога импортозамещающих товаров без регистрации для всех посетителей площадки;
автоматический подбор товаров, требующих импортозамещения;
автоматическая рассылка уведомлений о новых заявках и ходе торгов;
торги в режиме реального времени с участниками из разных стран (Беларуси, России, Китая, Индии и др.).
Пионером использования площадки импортозамещения стал концерн «Белресурсы», который размещает на площадке всю производимую продукцию.
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