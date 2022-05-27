За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $244,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (45,2% от всех поступивших инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (16,6%), Кипра (16,1%) и Российской Федерации (12,8%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $204,6 млн, или 83,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $36,6 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,8% от всех направленных инвестиций), Казахстана (9,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 96,1% всех направленных инвестиций за рубеж.