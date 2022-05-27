В Гродненской области розничный товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 2 037,8 млн рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,8 рубля против 14,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,7% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2022 г. составил 1 807,6 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 1 204,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 82% к уровню января-апреля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 100 млн рублей, или 108,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.