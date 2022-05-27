|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ОБРАТНО
17:45 27.05.2022
Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, решение принято в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока 9-10 июня 2022 года в сообщении Минск – Санкт-Петербург – Минск.
Так, из Минска поезд отправится 9 июня 2022 года в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующие сутки в 9:20.
Из Санкт-Петербурга поезд отправится 10 июня 2022 года в 14:26 и прибудет в столицу Беларуси 11 июня 2022 года в 5:08.
По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
Курсы в банках
на 27.05.2022
Конвертация в банках
на 27.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте