Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, решение принято в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока 9-10 июня 2022 года в сообщении Минск – Санкт-Петербург – Минск.

Так, из Минска поезд отправится 9 июня 2022 года в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующие сутки в 9:20.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 10 июня 2022 года в 14:26 и прибудет в столицу Беларуси 11 июня 2022 года в 5:08.

По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.