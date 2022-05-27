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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТАРТАП-ПРОЕКТЫ ВЫБРАНЫ В БГУ
17:24 27.05.2022
Лучшие студенческие финансово-экономические стартап-проекты выбраны в БГУ
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, их презентация состоялась в рамках конкурса «Бизнес-идея», организованного среди студентов экономических специальностей БГУ.
Лучшей признана инициатива «Money Back|Играй и зарабатывай» третьекурсниц экономического факультета Екатерины Алисиевич и Яны Мойсинович. Девушки представили банковскую карточку, напрямую связанную с мобильной развивающей игрой в приложении банковской организации. Игра внутри мобильного банкинга направлена на повышение уровня знаний финансовой грамотности участников и предлагает несколько уровней сложности с соответствующими вознаграждениями в виде баллов для накопления. Их можно будет обменять на проценты в CashBack.
Второе место занял проект по созданию приложения по поиску заведений и мероприятий, а также покупки билетов. Его разработали третьекурсницы экономического факультета Екатерина Вилкова, Яна Гамза и Екатерина Матвеева. При использовании приложения пользователь получит доступ к списку заведений, выставок, мест, доступных к посещению; возможность быстро купить нужный билет или забронировать столик в заведении.
На третьем месте третьекурсник экономического факультета Александр Монич. Он представил идею создания службы приема и хранения товаров и вещей. Миссия проекта заключается в помощи людям решить вопросы присмотра за личными вещами, приемом и хранением товаров.
Всего в конкурсе приняли участие более 50 студентов БГУ, представивших 17 проектов.
В состав жюри вошли представители ведущих банков страны. Критерии оценки включали новизну, оригинальность, актуальность, эффективность, финансово-экономическую обоснованность, а также достоверность расчетов и оформление бизнес-идеи.
Организатором конкурса выступила кафедра банковской экономики экономического факультета БГУ. Партнерами мероприятия стали ведущие белорусские банки: ОАО «Белагропромбанк» и ЗАО «БСБ Банк».
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