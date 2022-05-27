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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 9,9%
16:50 27.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 5,9 млн тонн грузов, или 90,1% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 912,4 млн тонно-километров, или 91,4% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 243 млн пассажиро-километров, или 98,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 35,3 млн человек, или 96,5% к январю-апрелю 2021 г.
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