В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 5,9 млн тонн грузов, или 90,1% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 912,4 млн тонно-километров, или 91,4% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 243 млн пассажиро-километров, или 98,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 35,3 млн человек, или 96,5% к январю-апрелю 2021 г.