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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ «ЛИОЗНО»
16:34 27.05.2022
После ремонта 26 мая 2022 года открылось отделение скорой медицинской помощи «Лиозно» ГУЗ «Витебский областной центр скорой медицинской помощи». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в Витебской области с 2021 года осуществляется реструктуризация и переоснащение службы скорой медицинской помощи.
Создан Витебский областной центр скорой медицинской помощи. На первом этапе в его состав вошли отделения СМП Бешенковичского, Городокского, Лиозненского, Сенненского и Шумилинского районов. Организована работа межрайонного центра скорой медицинской помощи в городе Витебске. В скором времени начнет функционировать межрайонный центр СМП в Орше.
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