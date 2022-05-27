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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ НА 58% СФОРМИРОВАНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
14:40 27.05.2022
318,2 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-апрель 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 58% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 178 млн рублей (32,5%), индивидуальные предприниматели уплатили 35,8 млн рублей (6,5%), физические лица – 16,5 млн рублей (3%).
Общие поступления в бюджет области составили 548,5 млн рублей.
На 1 мая 2022 года в Могилевской области числится 502,7 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 460,8 тыс. физических лиц.
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