В январе-апреле 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 383,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 383,8% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,3%, в обрабатывающей промышленности – 96,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 148,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 90,6%.