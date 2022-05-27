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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОСЛО НА 8,8%


14:02 27.05.2022

В январе-апреле 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 383,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 383,8% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,3%, в обрабатывающей промышленности – 96,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 148,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 90,6%.
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