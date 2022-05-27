ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ИЗ МИНСКА НЕДОПЛАТИЛА БОЛЕЕ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


13:43 27.05.2022

Кобринская финансовая милиция вскрыла факты неуплаты более 100 тыс. налогов коммерческой фирмой из Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, компания занималась продажей населению товаров повседневного спроса, размещая рекламу предлагаемой продукции в эфире телеканалов и в дальнейшем продавая эти товары населению через интернет (так называемый телемагазин).

«Установлено, что в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные документы о якобы приобретении товаров у 4-х подконтрольных индивидуальных предпринимателей. На самом деле коммерческая структура самостоятельно закупала продукцию, которую затем рекламировала в эфире телеканалов и реализовывала гражданам через интернет. Использование подложных документов позволяло компании незаконно увеличивать собственные затраты и занижать налоговую базу», - рассказали в КГК.

За уклонение от уплаты налогов в отношении управляющего коммерческим предприятием возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2022
валюта курс
EUR 2.6454
USD 2.5432
RUB 4.1545
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7700 +0.1246
USD 2.6011 +0.0579
RUB 3.8834 -0.2711
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7900 2.8000
USD 2.6170 2.6400
RUB 3.3000 3.8990
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0880
EUR/RUB 72.0000 82.0000
USD/RUB 67.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте