Кобринская финансовая милиция вскрыла факты неуплаты более 100 тыс. налогов коммерческой фирмой из Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, компания занималась продажей населению товаров повседневного спроса, размещая рекламу предлагаемой продукции в эфире телеканалов и в дальнейшем продавая эти товары населению через интернет (так называемый телемагазин).

«Установлено, что в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные документы о якобы приобретении товаров у 4-х подконтрольных индивидуальных предпринимателей. На самом деле коммерческая структура самостоятельно закупала продукцию, которую затем рекламировала в эфире телеканалов и реализовывала гражданам через интернет. Использование подложных документов позволяло компании незаконно увеличивать собственные затраты и занижать налоговую базу», - рассказали в КГК.

За уклонение от уплаты налогов в отношении управляющего коммерческим предприятием возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.