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ЭКОНОМИКА РБ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ИЗ МИНСКА НЕДОПЛАТИЛА БОЛЕЕ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
13:43 27.05.2022
Кобринская финансовая милиция вскрыла факты неуплаты более 100 тыс. налогов коммерческой фирмой из Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, компания занималась продажей населению товаров повседневного спроса, размещая рекламу предлагаемой продукции в эфире телеканалов и в дальнейшем продавая эти товары населению через интернет (так называемый телемагазин).
«Установлено, что в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные документы о якобы приобретении товаров у 4-х подконтрольных индивидуальных предпринимателей. На самом деле коммерческая структура самостоятельно закупала продукцию, которую затем рекламировала в эфире телеканалов и реализовывала гражданам через интернет. Использование подложных документов позволяло компании незаконно увеличивать собственные затраты и занижать налоговую базу», - рассказали в КГК.
За уклонение от уплаты налогов в отношении управляющего коммерческим предприятием возбуждено уголовное дело.
Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
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