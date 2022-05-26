ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОДРОС НА 0,6%

13:13 27.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-апрель 2022 г. в текущих ценах составил 5692,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,6% больше к уровню января-апреля 2021 г.