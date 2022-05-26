Беларусь добилась значительных успехов в сокращении малообеспеченности. Об этом заявила заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич, выступая на Международном форуме по сокращению бедности в Узбекистане.

Она рассказала о значительном прогрессе нашей страны по снижению малообеспеченности. По ее словам, за последние 22 года доля населения за чертой бедности снизилась в 10 раз. Это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС.

«Стремительному сокращению бедности способствовал устойчивый экономический рост, который позволил правительству поддерживать высокий уровень занятости населения, повышение зарплат и пенсий», – сказала Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она также отметила, что Беларусь в условиях усиления санкционного давления по-прежнему принимает действенные меры, чтобы не допустить снижения уровня жизни населения.