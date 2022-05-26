|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ДОБИЛАСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ В СОКРАЩЕНИИ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ - МИНЭКОНОМИКИ
12:44 27.05.2022
Беларусь добилась значительных успехов в сокращении малообеспеченности. Об этом заявила заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич, выступая на Международном форуме по сокращению бедности в Узбекистане.
Она рассказала о значительном прогрессе нашей страны по снижению малообеспеченности. По ее словам, за последние 22 года доля населения за чертой бедности снизилась в 10 раз. Это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС.
«Стремительному сокращению бедности способствовал устойчивый экономический рост, который позволил правительству поддерживать высокий уровень занятости населения, повышение зарплат и пенсий», – сказала Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Она также отметила, что Беларусь в условиях усиления санкционного давления по-прежнему принимает действенные меры, чтобы не допустить снижения уровня жизни населения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2022
Курсы в банках
на 27.05.2022
Конвертация в банках
на 27.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте