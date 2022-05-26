Национальное агентство инвестиций и приватизации и Минский городской технопарк подписали 26 мая 2022 года соглашение о сотрудничестве, пишет агентство «Минск-Новости».

Сотрудничество между Национальным агентством инвестиций и приватизации и Минским городским технопарком позволит предпринимателям экономить время, максимально быстро получать точную и нужную информацию по самым разным направлениям, расширит возможности участия в мероприятиях, позволяющих определиться с объектом инвестиций или найти новый проект для реализации.

Национальное агентство инвестиций и приватизации является государственной организацией по привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Агентство предоставляет инвестору информацию о конкретных преимуществах Беларуси, о местах для размещения бизнеса, об особенностях различных преференциальных режимов и механизмах поддержки, выступает посредником между потенциальными партнерами и государственными структурами.

Работа Минского городского технопарка акцентирована на производственном секторе и позволяет дать старт деятельности относительно небольших производственных предприятий широкого профиля.