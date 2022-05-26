В январе-апреле 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 906,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 889,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 92,8 тыс. тонн, молока – 463,7 тыс. тонн, яиц получено 148,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и 88,4% производства яиц.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 674,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,2 тыс. голов. Численность свиней составила 559,6 тыс. голов.